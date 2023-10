TOP 5 telewizorów OLED w październiku 2023

Polecany przez ekspertów 55-calowy Samsung QE55S90C OLED

Telewizor Samsung QE55S90C to znakomity wybór dla tych, którzy oczekują najwyższej jakości obrazu i dźwięku. Dzięki technologii OLED o przekątnej 55 cali, ten model oferuje doskonałą głębię kolorów, kontrastu i czerni, co sprawia, że każdy film i gra nabierają życia. Rozdzielczość 4K oraz obsługa HDR10 gwarantują wyraźny obraz z niesamowitymi detalami. Odświeżanie na poziomie 144 herców pozwala na płynną rozgrywkę, idealną dla miłośników gier. Telewizor jest wyposażony w system Tizen TV, który umożliwia dostęp do licznych aplikacji i treści znajdujących się w bibliotekach platform streamingowych.

Mocne strony tego TV:

Autentyczne kolory PANTONE

Wysoka jasność i kontrast obrazu

Niezwykle płynny ruch na ekranie

Co za TV! Kup telewizor: << TUTAJ! >>

© materiały partnera

Zapierający dech OLED Philips! Wspaniały TV z Ambilight

Telewizor Philips OLED 55OLED818 to połączenie innowacyjnej technologii i nowoczesnego designu. Dzięki technologii OLED o rozmiarze 55 cali, zapewnia on głęboką czerń, żywe kolory i imponujący kontrast. Rozdzielczość 4K oraz obsługa HDR10 i Dolby Vision gwarantują, że każda treść jest wyświetlana z niebywałą ilością detali. Dodatkowo, częstotliwość odświeżania na poziomie 120 herców sprawia, że wszystkie treści zachowują wysoką płynność – także podczas dynamicznych scen. Telewizor pracuje na systemie Google TV, co pozwala na dostęp do szerokiej gamy aplikacji i treści online. Podświetlenie Ambilight tworzy efekt oświetlenia tła, co sprawia, że oglądanie telewizji staje się jeszcze bardziej interesujące. Zwróć uwagę na wąską ramkę wokół ekranu, a także solidną, elegancką podstawę. To fenomenalny sprzęt do nowoczesnego salonu!

Mocne strony tego TV:

System operacyjny Google TV

Efektowne podświetlenie Ambilight

Wydajny procesor P5 z AI

Kup telewizor: << TUTAJ! >>

© materiały partnera

65-calowy telewizor Samsung QE65S95C z doskonałą specyfikacją!

Samsung QE65S95C to doskonały telewizor OLED o rozmiarze 65 cali, który dostarcza niesamowite wrażenia wizualne. Jego technologia OLED gwarantuje głęboką czerń, żywe kolory i doskonały kontrast. Rozdzielczość 4K i obsługa HDR pozwalają na wyświetlanie obrazów w najwyższej jakości. Odświeżanie na poziomie 144 herców sprawia, że dynamiczne obrazy wyglądają niezwykle płynnie, co jest kluczowe dla miłośników gier, fanów sportu i miłośników kina akcji. Ten model to połączenie jakości obrazu, wydajności i funkcjonalności, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Mocne strony tego TV:

Znakomita jakość dźwięku przestrzennego

Żywe kolory i mnogość detali

Doskonały wybór dla graczy

Kup telewizor: << TUTAJ! >>

© materiały partnera

Znakomity telewizor Philips OLED 65OLED718 z Google TV

Telewizor Philips OLED 65OLED718 to luksusowy model z technologią OLED o rozmiarze 65 cali. TV zapewnia niesamowitą jakość obrazu wyświetlanego na znakomitym ekranie. Użytkownik może liczyć nie tylko na standard 4K, ale także wysoką płynność ruchu i wsparcie Dolby Vision i HDR10 oraz HDR10+. System Google TV zapewnia wiele funkcjonalnych narzędzi oraz wygodną obsługę. Umożliwia także dostęp do szerokiej gamy aplikacji i treści online. Ambilight to poszukiwane rozwiązanie, które tworzy efekt oświetlenia tła za telewizorem, co zwiększa immersyjność oglądania. Model występuje w kilku wariantach wielkości ekranu. Możesz więc wybrać konfigurację odpowiadającą Twoim preferencjom.

Mocne strony tego TV:

Wysoka jakość realistycznego obrazu

Znakomicie zoptymalizowany dźwięk

Minimalistyczny, luksusowy design

Kup telewizor: << TUTAJ! >>

© materiały partnera

Znakomity telewizor Panasonic OLED TX55LZ1000E

Telewizor Panasonic OLED TX55LZ1000E to model z segmentu high-end, które oferuje niezrównaną jakość obrazu. Technologia OLED w połączeniu z ekranem o rozmiarze 55 cali zapewnia doskonałą czerń, żywe kolory i imponujący kontrast. To bardzo dobry wybór dla osób, które za podstawowe kryterium przyjmują jakość obrazu wyświetlanego przez TV. Urządzenie jest wspierane przez zaawansowaną AI, co pozwala osiągać możliwie najlepsze efekty, które widoczne są na ekranie. Jeśli szukasz telewizora o najwyższej jakości obrazu i imponujących parametrach, ten model jest idealnym wyborem dla Ciebie.

Mocne strony tego TV:

Perfekcyjna czerń, wysoka jasność i ekstra kolory

Dokładne odwzorowanie obrazu

Wiele technologii optymalizujących obraz i dźwięk

Kup telewizor: << TUTAJ! >>

© materiały partnera

Materiał sponsorowany przez Media Expert