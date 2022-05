Transformacja energetyczna. Nowe przepisy wywołują obawy

Co ciekawe, zdaniem Mariusza Kondraciuka, to nie sam system dystrybucji jest wąskim gardłem w kontekście transformacji energetycznej. W rozmowie z dziennikarzami WNP stwierdził on, że największą przeszkodą są pewne mentalne bariery i sposób myślenia, który ogranicza wprowadzanie zmian w zakresie sieci dystrybucyjnych.

Nowe przepisy dotyczące rozliczania energii elektrycznej z fotowoltaiki mają zachęcać do bardziej świadomego inwestowania. Zakładają one zwiększenie autokonsumpcji produkowanej energii oraz zachęcanie do inwestowania w magazyny energii. Kondraciuk zauważa, że system net-billingu wcale nie musi stanowić impulsu do rozwoju magazynowania energii wśród prosumentów.