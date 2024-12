Włączasz pralkę w tych godzinach? To istotne, gdy chcesz zaoszczędzić

Kolejna taryfa, G12, oferuje dwa przedziały czasowe — szczytowy i poza szczytem. Poza godzinami szczytu urządzenia zużywają tańszą energię, co obniża rachunki. Cena tańszej strefy to 0,45 zł za kWh, a droższej 0,89 zł za kWh. Taryfa G13 jest zmienna, a opłaty różnią się w zależności od pory roku. Prąd jest tańszy od kwietnia do marca w godzinach od 13 do 19 i od 22 do 7, natomiast w sezonie jesienno-zimowym od 13 do 16 i od 21 do 7.