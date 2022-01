Trzy lotniskowce NATO na Morzu Śródziemnym. Manewry, jakich jeszcze nie było

USS Harry Truman to lotniskowiec typu Nimitz – jeden z dziesięciu, pozostających obecnie w służbie (jedenastym jest lotniskowiec typu, będącego modernizacją nimitzów - Gerald R. Ford). Truman to prawdziwy gigant: wypiera 104 tys. ton i ma prawie 334 metry długości. Jego kluczowym atutem jest potężna grupa lotnicza, tworzona przez Carrier Air Wing One.