Tu prądu nie zabraknie. Najmniej awaryjna elektrownia w Polsce

Przed tą zimą obawialiśmy się o blackouty. 2022 r. przyniósł duże niepokoje w branży energetycznej. Przerwane łańcuchy dostaw z Rosji i przerwy w pracy elektrowni jądrowych we Francji z powodu suszy sprawiły, że widmo wyłączeń prądu stało się całkiem realne. Na szczęście zima okazała się być ciepła, a co za tym idzie, nie potrzebowaliśmy aż takiej ilości energii.

- Tak dobre wyniki nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez wykwalifikowanych pracowników, a także bez stosowanych w Elektrowni Dolna Odra najnowocześniejszych technologii. Dzięki na bieżąco realizowanym inwestycjom utrzymaniowym nasze bloki energetyczne cechują się wysoką dyspozycyjnością do produkcji energii, co w praktyce oznacza, że w każdym momencie są w stanie dostarczyć do systemu tyle energii, ile aktualnie potrzebuje operator systemu przesyłowego. Wysoka dyspozycyjność i niska awaryjność sprawiają, że Elektrownia Dolna Odra jest jednym z najważniejszych producentów energii elektrycznej w Polsce - podsumował Sylwester Chruszcz, dyrektor Elektrowni Dolna Odra.