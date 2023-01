Turbina bez łopat produkuje prąd. Wykorzystuje wir

Energię z wody można pozyskiwać na różne sposoby. Na wielką skalę często realizuje się to przy wykorzystaniu elektrowni szczytowo-pompowych . W tym rozwiązaniu spiętrzona woda jest spuszczana w czasie, gdy pojawia się zapotrzebowanie na energię elektryczną. Istnieją jednak także takie elektrownie, które wykorzystują przepływ wody. Przykładem takiej technologii jest turbina SETUR od Vortex Hydrokinetics.

Jak czytamy w serwisie interestingengineering.com, SETUR to bezłopatkowa turbina wodna, która może być wykorzystywana do generowania prądu z przepływającej wody. To mobilne urządzenie może korzystać z energii kinetycznej wody płynącej w rzece, z prądów morskich czy nawet z wody płynącej w kanałach.