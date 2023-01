Fotowoltaika w Polsce będzie mieć się dobrze. Najnowszy raport

Po intensywnym rozwoju fotowoltaiki na rynku prosumenckim przyszedł czas na zadyszkę. Do tej przyczyniły się nowe zasady rozliczania energii, które są mniej korzystne od tych, które oferowano do tej pory. Mimo to w najbliższych latach czekać nas będzie rozwój elektrowni słonecznych w kraju. Zarówno w przypadku farm fotowoltaicznych, jak i instalacji przydomowych.

Z raportu "Rynek fotowoltaiki", który powstał w wyniku współpracy przedsiębiorstwa Corab i firmy badawczej PMR, wynika, że niezależnie od przyjętego scenariusza, rozwój energetyki słonecznej w Polsce będzie znaczny. W wariancie optymistycznym (dla branży fotowoltaiki) założono, że ceny energii elektrycznej będą utrzymywać się na wysokim poziomie, co sprawi, że Polacy będą chcieli inwestować w fotowoltaikę. W tym scenariuszu do 2027 r. mielibyśmy osiągnąć w Polsce 34,1 GWp mocy zainstalowanych we wszystkich instalacjach fotowoltaicznych, co przełożyłoby się na wzrost o 343 proc. w porównaniu do roku 2021 (7,7 GW).

W scenariuszu bazowym założono, że w tym samym okresie wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w Polsce będzie wynosił 247 proc. Oznaczałoby to, że do 2027 r. mielibyśmy osiągnąć wynik na poziomie 26,7 GWp.

Jeśli zaś ceny na rynku energii będą niskie, Polacy raczej nie będą chcieli inwestować w odnawialne źródła energii. To oznaczałoby, że do 2027 r. czeka nas wzrost mocy zainstalowanych o 164 proc. Wówczas moglibyśmy mówić o łącznej mocy fotowoltaiki w naszym kraju na poziomie 20,3 GWp.

Prosumenci nadal będą inwestować

Z przytaczanego przez redakcję wnp.pl raportu wynika, że prosumenci nadal będą odgrywać istotną rolę w rozwoju fotowoltaiki w Polsce. W zależności od przyjętego scenariusza, do 2027 r. moc zainstalowana w mikroinstalacjach będzie wynosić od 12,2 GWp do 20,1 GWp. Oznacza to wzrost o co najmniej 103 proc. W scenariuszu najbardziej optymistycznym można mówić o wzroście na poziomie 235 proc.

W przypadku instalacji biznesowych o mocy od 50 do 1000 kWp można spodziewać się o wiele większego wzrostu. W scenariuszu optymistycznym w segmencie tym odnotujemy wzrost na poziomie 607 proc. od mocy 10,6 GWp. Pesymistyczny wariant zakłada zaś wzrost o 310 proc. do 6,15 GWp.

Farmy fotowoltaiczne zyskają najwięcej