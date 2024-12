Twój aparat w telefonie cię podgląda? W ten sposób to sprawdzisz

Smartfony często wymagają wielu uprawnień do prawidłowego funkcjonowania. Zidentyfikowanie aplikacji, które mają dostęp do aparatu, to pierwszy krok w procesie ochrony prywatności. Aplikacje takie jak te do komunikacji czy obróbki zdjęć faktycznie potrzebują dostępu do kamery, jednak w większości przypadków jest to niepotrzebne. W ramach pierwszej analizy sprawdź, które z zainstalowanych aplikacji rzeczywiście korzystają z aparatu na twoim telefonie.