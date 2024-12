Twój telewizor cię szpieguje? Sprawdź, zanim go uruchomisz

Inteligentne telewizory wyposażone są w zaawansowane technologie , które pozwalają na zbieranie danych od użytkowników. Producenci tacy jak Samsung stosują funkcje rozpoznawania mowy, które mogą przekazywać zarejestrowane dźwięki do firm trzecich. Każdy uruchomiony program czy aplikacja mogą pozostawić ślad w postaci danych przesyłanych na serwery producenta, co rodzi obawy dotyczące prywatności.

Dane zbierane przez urządzenia bywają wykorzystywane do celów reklamowych czy analizy behawioralnej. Technologia Superfish firmy Lenovo jest przykładem na to, jak dodatkowe oprogramowanie może ingerować w prywatność użytkownika, rozpowszechniając niechciane reklamy poprzez analizy treści internetowych.

Aby chronić swoją prywatność , ważne jest zwrócenie uwagi na ustawienia telewizora. Zmiana ustawień, takich jak dezaktywacja modułu WLAN czy odłączenie telewizora od internetu , może znacząco zmniejszyć ryzyko nieuprawnionego zbierania danych. Warto również skonfigurować router w taki sposób, aby ograniczyć dostęp telewizora tylko do sieci lokalnej.

Aby zminimalizować możliwość śledzenia, wyłącz funkcje takie jak HbbTV oraz wszelkie opcje wymagające zgody na śledzenie aktywności . Regularne sprawdzanie i aktualizowanie systemu telewizora do najnowszej wersji oprogramowania może ochronić przed znanymi lukami w zabezpieczeniach.

Rozważ użycie alternatywnych rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo i prywatność. Urządzenia takie jak Chromecast Google'a czy Apple TV pozwalają na przesyłanie treści do telewizora bez potrzeby podłączania go do internetu. Moduły takie jak Miracast umożliwiają bezprzewodowe streamowanie z zachowaniem większej kontroli nad przepływem danych. Dzięki świadomości technologicznej można skutecznie chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony 'ciekawskich' urządzeń.