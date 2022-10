Tym ogrzewamy domy. Statystyki mówią wszystko

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego gromadzi od lipca 2021 r. deklaracje składane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do października 2022 r. do urzędu wpłynęło ponad 8,7 mln deklaracji dotyczących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Na podstawie pozyskanych danych możemy się dowiedzieć, czym najczęściej ogrzewają się Polacy.

Najczęściej wykorzystywanym w Polsce źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, czyli węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy. Biorąc pod uwagę zarówno urządzenia z podajnikiem ręcznym, jak i automatycznym, stanowią one 33,61 proc. wszystkich zgłoszonych dotychczas źródeł ciepła.

Źródło zdjęć: © GUNB Struktura źródeł ciepła w Polsce ze względu na rodzaj

Nie są to jednak wszystkie piece, które korzystają z paliw stałych. Jeśli wziąć pod uwagę także kominki, piece kaflowe, trzony kuchenne i inne piece, dowiemy się, że stanowią one łącznie ok. 55 proc. wszystkich źródeł ciepła, które zostały zgłoszone do CEEB.

Istotna rola gazu ziemnego

Pomijając źródła wykorzystujące paliwa stałe, największą popularnością cieszą się kotły i podgrzewacze gazowe. Stanowią one 24 proc. zgłoszonych urządzeń grzewczych. Spory udział, bo aż 12 proc. stanowi ogrzewanie elektryczne (w tym bojlery) z wyłączeniem pomp ciepła. Same pompy to 2 proc. wszystkich zgłoszonych urządzeń. Mniejszą popularnością cieszą się tylko kotły olejowe (1 proc.).

W polskich domach króluje węgiel

Jeśli chodzi o paliwa stałe, nie powinno nikogo dziwić, że to węgiel jest najczęściej wykorzystywanym paliwem. 55,5 proc. paliw stałych to węgiel i paliwa węglopochodne. W 37,7 proc. przypadków wykorzystywane jest drewno kawałkowe. Pellet drzewny jest stosowany w zaledwie 6 proc. urządzeń na paliwo stałe.

Niezbyt optymistycznie prezentuje się także statystyka dotycząca jakości kotłów na paliwo stałe. Ponad połowa z nich to kotły o klasie niższej niż trzecia lub bez informacji na temat ich klasy. Kotły spełniające wymagania ekoprojektu to tylko 1,8 proc. całości.

Dane te udowadniają, jak problematyczny może być brak dostępu do dobrej jakości węgla, szczególnie jeśli zima w tym roku będzie wyjątkowo mroźna. Trudna sytuacja czeka wszystkich, którzy w swoich piecach spalali przede wszystkim węgiel. W przypadku starszych kotłów możliwe będzie zastąpienie tego paliwa drewnem kawałkowym, lecz to również wyraźnie podrożało w ciągu roku.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii