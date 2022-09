Ile prądu zużywa pompa ciepła? Tak zaoszczędzisz energię

Pompy ciepła to najbardziej ekologiczne źródła ciepła, które w dodatku zużywają najmniej energii względem konkurencyjnych technologii. Problem z nimi pojawia się wówczas, gdy drożeje prąd. Rachunki w znacznym stopniu może obniżyć instalacja fotowoltaiczna, lecz to rozwiązanie z myślą o wielu latach nie pomoże na redukcję rachunków w tej chwili.

Czy 2 tys. kWh to dużo? Na pewno nie w kontekście ogrzewania budynku. O to, ile energii zużywają pompy ciepła, zapytaliśmy Dawida Zielińskiego, prezesa firmy Columbus Energy. Okazało się, że w zależności od warunków technicznych, standardowy dom może zużyć na potrzeby samego ogrzewania blisko pięć razy więcej energii.

- Dom nieocieplony, w którym nie ma termomodernizacji, w momencie wymiany pieca-kopciucha na pompę ciepła nie rozwiąże problemu. Dom budowany wg nowych standardów zużyje dwie tony węgla. Dom nieocieplony, w starym budownictwie - nawet pięć ton. Gdybyśmy w tych samych domach wymienili piec na pompę ciepła, to zużyje ona rocznie od 4 tys. do 9 tys. kWh, w zależności od energochłonności budynku - komentuje Dawid Zieliński.

Dawid Zieliński zwraca jednocześnie uwagę, że niezależnie od stosowanego źródła ciepła, kluczową rolę odgrywa stan budynku. Ilość energii potrzebnej do jego ogrzania wynika w dużej mierze z tego, czy i w jakim stopniu został on poddany termomodernizacji. Ocieplenie domu czy dodatkowa izolacja miejsc, w których ciepło "ucieka", pomoże zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię. Co jednak robić, gdy izolacja budynku została wykonana prawidłowo, a mimo to obawiamy się wysokich rachunków za prąd?

Nie ma byt wielu możliwości. Podstawowym założeniem jest dbanie o to, by nie przegrzewać budynku. Ponadto warto mieć pewność, że instalacja ogrzewania jest w pełni sprawna. Więcej na ten temat pisaliśmy już na łamach Gadżetomanii . Jeśli zaś chodzi o samo ustawienie pompy ciepła, Dawid Zieliński udzielił dwóch wskazówek.

- Pompa ciepła w Polsce najlepiej sprawdza się w temperaturze 20°C wewnątrz domu. Jeśli dodamy do tego temperaturę wody użytkowej - ok. 40-45°C, to jest to najbardziej optymalne ustawienie systemu, i takie zalecamy swoim klientom. Warto też co roku robić przegląd systemu i jego ustawień, żeby w okresie grzewczym nie mieć niespodzianek - podsumował prezes Columbus Energy.