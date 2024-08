Uber zapowiada nową usługę. Skorzystają osoby starsze

Do tej pory do korzystania z usługi konieczny był smartfon z aplikacją. Takie rozwiązanie było wygodne dla osób zaznajomionych z technologią. Problem pojawiał się w przypadku osób wykluczonych cyfrowo, które nie korzystały ze smartfona. Niedługo może się to zmienić.

"To rozwiązanie, które daje dostęp do naszej platformy i umożliwia zamówienie przejazdu bez konieczności posiadania aplikacji. Zatem jest to narzędzie dające nam szansę dotrzeć do zupełnie nowego klienta: osób starszych, mniej zaawansowanych cyfrowo" – wyjaśnia Michał Konowrocki.