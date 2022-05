Ukraińscy snajperzy postrachem Rosjan. Korzystają z karabinów Accuracy International

Ostatnia kategoria obejmuje m.in. karabiny słynnej brytyjskiej firmy Accuracy International oferującej aktualnie na rynku karabiny z rodzimy AXMC bądź AX308. Są to bardzo precyzyjne karabiny powtarzalne zdolne do osiągania grup przestrzelin na poziomie 0,5-1 MOA, podczas gdy zwykłe karabiny mieszczą się zazwyczaj pomiędzy 2-4 MOA.

MOA oznacza minutę kątową, której często używa się do oceny celności broni strzeleckiej na podstawie przestrzelin i w zasadzie im mniejsza średnica grupy, tym lepiej. Przykładowo 1 MOA na 1 m to 0,29 mm, a na 100 Ma mamy 29 mm i tak dalej.

Osiągnięcie 1 MOA lub mniej jest bardzo trudne, co przekłada się na ceny karabinów wyborowych zdolnych taki poziom precyzji zaoferować. Zazwyczaj na polskim rynku koszt karabinów tej klasy to przynajmniej 20-30 tys. zł, a do tego należy odliczyć funkcjonalne dodatki za kolejne tysiące zł.