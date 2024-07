Ukryta funkcja tostera. Mało kto o niej wie

W mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, co jakiś czas pojawiają się filmy, które odnoszą się do rzeczy pozornie oczywistych, generując ogromne zasięgi. Widząc liczbę odsłon oraz komentarze, można dojść do wniosku, że sporo osób nie jest świadomych, jak prawidłowo używać zmywarki, piekarnika czy właśnie tostera. Tym razem toster znalazł się w centrum uwagi.