Lubisz popcorn? Po tym filmie możesz być w szoku

Popcorn to jedna z najpopularniejszych przekąsek. W czym tkwi jego popularność? Wydaje się, że nie tylko w smaku, ale również w nieskomplikowanym procesie przyrządzenia. Każdy może zrobić to błyskawicznie w piekarniku czy w mikrofalówce. Problemem często okazują się jednak niepęknięte ziarenka popcornu. A wcale nie musi tak być. Wystarczy znać ten trik.

Jak widać, również sam autor jest zaskoczony tym, co udało mu się ustalić. Dowiedział się do czego służy maleńka przestrzeń wzdłuż "szwu" opakowania, która pojawia się w momencie jego pęknięcia. Ujście powietrza? Wiele osób tak obstawiało. To element, dzięki któremu po odwróceniu torebki można wytrząsnąć niepęknięte ziarenka popcornu, na które nikt nie lubi natrafić podczas jedzenia.