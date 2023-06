Ukryta funkcja tostera. Wiedziałeś o jej istnieniu?

W mediach społecznościowych co jakiś czas bardzo duże zasięgi wykręcają materiały pokazujące z pozoru coś oczywistego. Liczba odsłon oraz treść komentarzy pokazują, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak prawidłowo korzystać np. ze zmywarki czy wspomnianego tostera. Tym razem bohaterem jest właśnie ten ostatni sprzęt.

Czy jest to coś, o czym wie każdy? Okazuje się, że nie. Doskonale pokazują to reakcje na filmik zamieszczony w serwisie TikTok, który skupia się na wspomnianej tacce z tostera, którą warto systematycznie opóźniać. Najbardziej zaskoczeni taką funkcjonalnością wydają się młodzi użytkownicy, a TikTok to serwis, który jest przez nich zdominowany. Starsi i wszyscy bardziej świadomi przecierają natomiast oczy ze zdumienia, iż ktoś mógł o tym nie wiedzieć.