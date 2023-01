W Polsce stanie więcej wiatraków? Jest na to nadzieja

Sejm rozpoczął pracę nad odblokowaniem lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce. Do pierwszego czytania w Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej trafiły projekty ustaw, które dotyczą lokalizacji lądowych farm wiatrowych. Dwa z nich są autorstwa Senatu, trzy to projekty poselskie, a jeden z nich to projekt rządowy.

Rzecznik rządu, Piotr Mueller, zapowiedział, że prace nad ustawami prawdopodobnie będą kontynuowane na następnym posiedzeniu sejmu. Jak zauważył, projekt ten jest istotny w kontekście Krajowego Planu Odbudowy. Jak powiedział, liczy, że na następnym posiedzeniu Sejmu temat "będzie zamknięty". Posiedzenie to ma odbyć się w dniach 25-26 stycznia.

Prąd z wiatru jest pięć razy tańszy

- Odblokowanie energetyki wiatrowej na lądzie to strategiczna decyzja dla budowania bezpieczeństwa Polski i rozwoju gospodarczego. Nie dziwi więc nikogo, że cała branża wiatrowa, ale też przemysł, samorządy, czy wreszcie społeczeństwo oczekują zwiększenia udziału zielonej energii z wiatru w naszym systemie - mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

- To z jednej strony wzmacnianie niezależności naszego kraju od surowców z Rosji, z drugiej - najlepsze lekarstwo na obniżenie rachunków za prąd. Energia z wiatru jest dziś pięć razy tańsza od energii ze źródeł konwencjonalnych, a nowe inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie to więcej zielonej i taniej energii i niższe rachunki za prąd - dodaje.

Rządowy projekt tzw. ustawy wiatrakowej wpłynął do sejmu w lipcu 2022 r. Przewiduje on, że decyzja o lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz o odblokowaniu możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego w okolicy elektrowni będzie zależała od gmin. Obecnie obowiązujące zasady zakładają, że odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych musi być równa co najmniej dziesięciokrotności wysokości takiej elektrowni.

Na wiatrakach ma skorzystać społeczność

Przyjęta w grudniu autopoprawką do projektu noweli ustawy wiatrakowej wprowadziła do niej zmiany, które mają przynieść korzyści lokalnej społeczności. Inwestor, który realizuje inwestycję w postaci budowy elektrowni wiatrowej, ma być zobowiązany do przekazania co najmniej 10 proc. jej mocy na potrzeby mieszkańców gminy, dzięki czemu mają oni otrzymać status prosumenta wirtualnego. Możliwość skorzystania z tego typu rozwiązania będzie dla mieszkańców dobrowolna.

Zgodnie z raportem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że budowanie nowych farm wiatrowych w perspektywie do 2030 r. zagwarantuje 70-133 mld zł przyrostu PKB, 490-935 mln zł dodatkowych wpływów do samorządów, ok. 80 mld zł zamówień na produkty i usługi w łańcuchu dostaw oraz 51-97 tys. nowych miejsc pracy.

- Kiedy zmiany ustawowe wejdą w życie i odblokują nowe inwestycje, w ciągu kilku lat tj. do roku 2030 mogłoby powstać od sześciu do dziesięciu GW nowych mocy w lądowych farmach wiatrowych. Wtedy moc łącznie z tym co już mamy sięgałaby 18 - 20 GW. Biorąc pod uwagę ten potencjał, w ciągu kilku lat moglibyśmy zupełnie uniezależnić się od dotychczas sprowadzanego z Rosji węgla czy gazu właśnie poprzez rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Ta technologia zagwarantowałaby nam samodzielność wytwórczą - mówi Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii