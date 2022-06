Walkman od Sony za "jedyne" 16600 zł. Dacie się skusić?

Nowe Walkmany od Sony to najwyższej klasy odtwarzacze MP3 skierowane do audiofilów. Model NW-WM1ZM2 za 3700 dolarów (ok. 16600 zł) łączy w sobie cyfrowy wzmacniacz S-Master HX z "dostrojonymi" kondensatorami, grubym Kimber Kable (do podłączenia wzmacniacza z gniazdem słuchawkowym), 99,99 proc. czystym złotem oraz platerowaną obudową z miedzi. Wszystko to po to, by zapewnić "najczystszy dźwięk".