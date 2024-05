Wkrótce powstanie najszybszy samolot w historii. Z jaką prędkością będzie latać?

Firma Hermeus z siedzibą w Atlancie pracuje nad wyjątkowym samolotem, który nie tylko wygląda jak pojazd z przyszłości, ale ma też zdumiewające osiągi. Co obecnie wiemy o modelu Quarterhorse? Czy będzie bardziej udany niż naddźwiękowy z Boom XB-1?

Hipersoniczny samolot Hermeus Quarterhorse ma być najszybszym w historii. Jego planowana prędkość to aż 6000 km/h. Serce tego nowatorskiego samolotu stanowi silnik turboodrzutowy Pratt & Whitney F100, który został specjalnie zmodyfikowany, aby osiągać ponadprzeciętne wyniki. Łączy on w sobie cechy silnika turboodrzutowego i strumieniowego typu screamjet.

Na pokład nowego samolotu Hermeus może wejść od 9 do 19 osób. Czas pokaże, czy stanie się on spadkobiercę legendarnego Concorde'a. Jednak ponadprzeciętne możliwości tego samolotu już przyciągają uwagę linii lotniczych, a także amerykańskiego Pentagonu. Taki samolot mógłby się bowiem idealnie sprawdzić jako Air Force One - powietrzny statek wykorzystywany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych.