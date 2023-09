Wcześniej, minister Moskwa ogłosiła drugą edycję programu "Ciepłe Mieszkanie", który ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce . Program ten, z budżetem wynoszącym 1,75 miliarda złotych, jest skierowany do mieszkańców budynków wielorodzinnych. Umożliwia on wymianę przestarzałych, wysokoemisyjnych i nieekologicznych pieców na nowoczesne kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne czy pompy ciepła .

Program "Ciepłe Mieszkanie" umożliwia również podłączenie lokalu do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku lub do sieci ciepłowniczej, za pomocą środków z NFOŚiGW. Dofinansowanie obejmuje także wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Program został też rozszerzony o najemców lokali komunalnych, a wnioski mogą składać również wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali.