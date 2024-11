Wracasz do domu i zapalasz światło? Lepiej zachowaj czujność

W obecnych czasach ludzie są w stanie łatwo ustalić nasz domowy adres, zwłaszcza gdy udzielamy się na mediach społecznościowych . Dla osób mieszkających w bloku najtrudniej jest zidentyfikować konkretne mieszkanie, chyba że rozświetlisz je tuż po wejściu, co może napastnikom podsunąć odpowiedź na tacy . TikTokerka opowiedziała swoją historię, ostrzegając kobiety na świecie, aby nie zapalały świateł od razu po wejściu do domu. Stawką jest twoje bezpieczeństwo !

Pewnego dnia wracając do domu, Mary zauważyła obcego mężczyznę w pobliżu swojego bloku. Człowiek ten próbował nawiązać z nią rozmowę, jednak Mary czuła się nieswojo. Choć mężczyzna chciał zwrócić jej uwagę na problem z reflektorem, Mary poszła prosto do klatki schodowej. Po wejściu do mieszkania poczuła, że nie powinna włączać świateł. Gdy sprawdziła kamerę w domofonie, okazało się, że mężczyzna nadal stał pod blokiem i patrzył w górę. Zupełnie jakby czekał na to, aby zobaczyć, które okno się zapali. To mogłoby wskazać mu lokalizację Mary.