Ta żarówka świeci najdłużej na świecie. Czy sprosta kolejnym wiekom?

Żarówka Centennial Light świeci od 1901 roku, mając za sobą jedynie krótkie przerwy, np. podczas przenosin, remontów czy awarii zasilania. Ze względu na jej wiek, podczas ostatniego przeniesienia nie wykręcano jej z oprawy – została odcięta wraz z kawałkiem kabla i podłączona do nowego źródła zasilania.

Kara do 5 tys. zł. Uważaj, gdzie wyrzucasz żarówki

Kara do 5 tys. zł. Uważaj, gdzie wyrzucasz żarówki

Początkowo Centennial Light miała moc 30 W, co czyniło ją w pełni funkcjonalnym źródłem światła, idealnym do oświetlania pomieszczeń w czasach jej instalacji na początku XX wieku. Jednak z biegiem lat, a dokładniej przez ponad 120 lat ciągłego świecenia, jej jasność znacząco zmalała. Obecnie emituje bardzo słabe, ciepłe światło, które można porównać do około 4-watowej lampki nocnej.