Wybuchy magazynów energii w Niemczech. Producent szybko reaguje

Niemiecki producent urządzeń fotowoltaicznych Senec poinformował, że wyłączył wszystkie swoje magazyny energii , które zostały zainstalowane na terenie kraju. Manewr taki był możliwy w przypadku wszystkich urządzeń, które podłączone były do internetu. Ma to związek z serią zgłoszeń dotyczących wybuchów magazynów zainstalowanych w domach.

Zdalnie wyłączono trzy rodzaje magazynów współpracujących z instalacjami fotowoltaicznymi: Senec.Home V3 hybrid, Senec.Home V3 hybrid duo i Senev.Home V2.1. Jak donosi serwis PV-Magazine, producent twierdzi, że jest to tylko środek zapobiegawczy. "Nic nie wskazuje na to, by były jakieś techniczne problemy z naszymi systemami" - oznajmiła firma Senec.