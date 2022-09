Wygląda jak knebel na usta. Rodzina i sąsiedzi już nie usłyszą twoich krzyków

Tokijska firma o nazwie Shiftall, należąca do giganta technologicznego Panasonic , opracowała kuriozalne urządzenie VR o nazwie "mutalk" , które jest w zasadzie "kagańcem" dla ludzi służącym do przechwytywania dźwięku bezpośrednio z ust. Internauci zwracają jednak uwagę, że przypomina ono bardziej zabawka erotyczną lub urządzenie do torturowania niż gadżet z zakresu elektroniki użytkowej.

Mutalk jest kierowany przede wszystkim do osób mieszkających w blokach, które nie chcą narażać się sąsiadom. Według firmy urządzenie świetnie sprawdzi się podczas rozgrywki w grach wideo czy w trakcie konferencji biznesowych. Mutalk jest wyposażony w regulowany pałąk na głowę, żywotność jego baterii wynosi ok. 10 godz., ładuje się za pomocą portu USB-C, a także ma gniazdo audio 3,5 mm, dzięki czemu można go podłączyć do słuchawek. Działa na systemach Windows, MacOS, iOS i Android.