Wystający element każdego auta. Jaką dokładnie pełni funkcję?

Właściciele samochodów dzielą się na dwa typy: tych, którzy koncentrują się na sprawności technicznej pojazdów oraz entuzjastów nowinek technologicznych, którzy często zmieniają modele, by nadążyć za nowościami. Niezależnie od tego, do której grupy się zaliczasz, warto sprawdzić, czy nie posiadasz na desce rozdzielczej małego, plastikowego elementu. Może on zdecydowanie poprawić komfort jazdy.