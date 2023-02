Wystarczy mu 20 sekund. Smartfon z najszybszym ładowaniem na świecie

Według producenta baterię napełnimy do 20 proc. w zaledwie 80 s . To opcja, która powinna okazać się zbawienna w sytuacji, w której musimy szybko wyjść z domu, a zaskakuje nas całkowicie rozładowany telefon. Firma twierdzi również, że już po 30 s ładowania GT Neo 5 pozwoli na około 2 godziny rozmów.

Pełny cykl ładowania potrwa dłużej, chociaż w tym przypadku takie określenie należy rozumieć zupełnie inaczej niż w dotychczas oferowanych smartfonach. Po 4 min ładowania bateria ma osiągać poziom 50 proc., a w 9,5 min GT Neo 5 będzie naładowany do pełna. Do tej pory żadnemu producentowi nie udało się wdrożyć takiej technologii w smartfonie gotowym do rynkowego debiutu (prezentowano jedynie koncepcyjne rozwiązania). Bateria zastosowana w GT Neo 5 cechuje pojemność 4600 mAh, a zatem nie odbiega od rynkowych standardów.