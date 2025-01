Wystarczy założyć na kaloryfer. Efekt dostrzeżesz od razu

Czyszczenie kaloryferów jest kluczowe, ponieważ kurz zbierający się na ich powierzchni może mieć negatywne skutki zdrowotne. Może wywoływać przewlekłe zmęczenie, łzawienie oczu, złe samopoczucie, bóle głowy oraz alergie, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób z alergiami.

Skutecznym sposobem na dokładne "odkurzenie" kaloryfera panelowego jest użycie dużego worka na śmieci i suszarki. Należy na dolną część kaloryfera nałożyć worek, a następnie przebić go igłą. Suszarkę stosujemy od góry, co sprawia, że kurz wpada do worka.