Produkuje ciepło i prąd. Nowy panel PVT z Hiszpanii

Panele fotowoltaiczne nie muszą służyć wyłącznie do generowania energii elektrycznej. Istnieją takie rozwiązania, które potrafią produkować także ciepło. Tego typu moduły nazywa się modułami PVC, a wykorzystywana do ich produkcji technologia ciągle się rozwija. W Hiszpanii powstał nowy model tego typu panelu, który cechuje się wysoką efektywnością.

Moduł, o którym mowa, został wyprodukowany przez Abora Solar. Model aH72SK to moduł PVT, który osiąga sprawność produkcji z ogniw fotowoltaicznych na poziomie 17,8 proc. oraz sprawność generowania ciepła na poziomie ok. 70 proc.

Instalacja służąca do podgrzewania wody chłodzi powierzchnię modułu, dzięki czemu w trakcie upałów jest on chłodniejszy, niż klasyczny moduł, co redukuje straty wydajności związane z pracą w wyższej temperaturze. Rzecznik prasowy Abora Solar poinformował w rozmowie z pv-magazine, że ten poziom wydajności panelu PVT to światowy rekord.