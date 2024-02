Electric Scooter 4 Pro Plus

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus już w sprzedaży. To prawdziwa bestia

Xiaomi wprowadza na rynek zaktualizowaną wersję swojej hulajnogi. Pytanie brzmi, czy Electric Scooter 4 Pro Plus faktycznie prezentuje się lepiej niż jego poprzednik?

Elektryczne hulajnogi, niegdyś traktowane jako ciekawostka, obecnie stały się dla wielu niezbędnym środkiem transportu. Są stosunkowo tanie i umożliwiają sprawną oraz komfortową lokomocję. Xiaomi, będąc producentem jednych z najczęściej wybieranych modeli, przedstawiło swoją najnowszą propozycję - Electric Scooter 4 Pro Plus. Jakie nowości przynosi ten model w porównaniu do wersji bez dodatku "Plus" w nazwie?

Debiut Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus odbył się w sposób, który można określić jako nietradycyjny. Firma z Chin po prostu dodała go do oferty swojego sklepu internetowego, nie organizując przy tym żadnego specjalnego wydarzenia czy konferencji.

Nowy model wyróżnia się przede wszystkim zwiększonym zasięgiem. Xiaomi ogłosiło, że Electric Scooter 4 Pro Plus jest w stanie przejechać do 60 kilometrów na jednym ładowaniu. Dzięki mocy ładowania wynoszącej 210W, duży akumulator można naładować w pełni w ciągu zaledwie 3 godzin. Xiaomi, dbając o długowieczność baterii i wydajność, wyposażyło swój model w szereg technologii ochronnych, takich jak: czujniki monitorujące temperaturę zabezpieczające przed przegrzewaniem,

ochrona przed nadmiernym ładowaniem,

zabezpieczenie przed spięciem,

ochrona przed zbyt głębokim rozładowaniem,

system rekuperacji energii. Maksymalna moc hulajnogi to imponujące 950W, co pozwala na pokonywanie wzniesień o nachyleniu do 20%. Maksymalna prędkość, wynosząca 25 km/h, jest rezultatem obowiązujących przepisów.





[1/3] Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus Źródło zdjęć: © Xiaomi