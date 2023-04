Założyli pilotom "oczy ważki". Ich przeciwnicy zginą w nierównej walce

W praktyce oznacza to, że bezpośrednio na linii wzroku pilota prezentowane są w danej chwili wszelkie niezbędne informacje, co uwalnia go od potrzeby spoglądania do kokpitu. Co więcej, gogle pozwalają na widzenie w ciemnościach, a także w paśmie podczerwonym, jak również przez mgłę, dym, deszcz, burzę śnieżną czy piaskową.