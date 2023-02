Zastąpią węgiel trawą. Niemcy zaprojektowali specjalny piec

Magazyn Biomasa przedstawił problem, z którym boryka się Madagaskar . Postępująca na wyspie deforestacja wynika z dwóch powodów - po pierwsze, mieszkańcy, wypalając drzewa, przygotowują pola uprawne, a po drugie, wycinają je w celu przetworzenia na węgiel drzewny. Surowiec ten jest wykorzystywany głównie do gotowania, a samo zjawisko jest szczególnie powszechne na południu wyspy.

Okazuje się, że proces likwidacji lasów da się w łatwy sposób ograniczyć. Wystarczy do tego celu wykorzystywać trawy, które zamiast wypalać, można przetworzyć na pellet i wykorzystywać jako biomasę.

Mieszkańcy Madagaskaru przy wsparciu studentów z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Dusseldorfie zaprojektowali piec do gotowania, który ma być zasilany pelletem pozyskiwanym z suszonych traw. Docelowo urządzenie to ma być powszechne dostępne na rynku.

To samo ma się stać z samym pelletem z suszonej trawy. Popularyzacja tego paliwa ma być też korzystna dla mieszkańców Madagaskaru - jego cena ma być o 35 proc. niższa od kosztu zakupu węgla drzewnego. Ponadto trawę, która będzie przetwarzana na pellet, można uprawiać w łatwy sposób.

Na wyspie otwarta została firma AJPER, która zajmie się dystrybucją i produkcją niewielkich pieców na pellet, a także samego opału. Podstawowym celem działalności przedsiębiorstwa jest dążenie do zrównoważenia madagaskarskiego środowiska. Co ciekawe, pieniądze, które posłużyły do rozwoju firmy, zebrano przez crowdfunding i od niemieckich darczyńców.