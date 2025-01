Zdobądź darmowe warsztaty kulinarne! Mega oferta od iCook w Media Expert

Odkryj przyszłość gotowania z termorobotem iCoook 3.0 Plus – urządzeniem, które łączy nowoczesną technologię, wygodę użytkowania i stylowy design. Wyposażony w duży, 10-calowy dotykowy ekran, zapewnia intuicyjną obsługę, umożliwiając szybkie przeglądanie przepisów, dostosowywanie parametrów pracy oraz monitorowanie postępów gotowania w jednym miejscu. Przygotowanie składników staje się dziecinnie proste dzięki nowoczesnej przystawce do krojenia w kostkę. Pozwala ona szybko uzyskać idealne, równe kostki owoców i warzyw, co oszczędza czas i dodaje estetyki Twoim potrawom. Termorobot iCoook 3.0 Plus zachwyca wszechstronnością i solidnym wykonaniem. Wyposażony w akcesoria ze stali nierdzewnej, takie jak nóż do siekania i wyrabiania, mieszadło do zup i dań jednogarnkowych, końcówkę do ubijania lekkich mas, koszyk do gotowania ryżu i kasz, dwustronną tarczę do krojenia w plastry i ścierania, silikonową łopatkę oraz moduł do gotowania na parze ze szklaną pokrywą i tacą ze stali, pozwala na tworzenie kulinarnych arcydzieł z łatwością i precyzją.