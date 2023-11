Zestaw elektronarzędzi na prezent – idealny upominek dla majsterkowicza

Zastanawiasz się, co kupić majsterkowiczowi na prezent. Niech będzie to zestaw elektronarzędzi, jaki pozwoli mu na realizację projektów i napraw. Podpowiadamy, jakie elektronarzędzia powinny się znaleźć w takim zestawie.

Zestaw narzędzi akumulatorowych to doskonały pomysł na prezent dla fana majsterkowania i miłośnika gadżetów. Zamiast kupić jedno urządzenie, lepiej jest postawić na zestaw kilku przydatnych narzędzi akumulatorowych, tak by majsterkowicz i gadżeciarz szybko się prezentem nie znudził i miał do wyboru kilka naprawdę funkcjonalnych urządzeń do wielu zastosowań. Jakie narzędzia wybrać do świątecznego zestawu na prezent? Podpowiadamy!

Zestaw elektronarzędzi na prezent: dla kogo?

Narzędzia akumulatorowe to wymarzony prezent dla majsterkowicza, któremu zawsze potrzebne są drobne narzędzia do napraw, remontów etc. Taki zestaw sprawdzi się też jako podarek dla fana motoryzacji, który naprawia samodzielnie pojazdy oraz złotej rączki parającej się pracami wykończeniowymi. Także ktoś robiący profesjonalnie lub hobbystycznie meble czy dekoracje ścienne, ozdoby do ogrodu oraz rękodzieło użytkowe lub artystyczne, np. biżuterię, ucieszy się z zestawu elektronarzędzi.

Czemu warto kupić zestaw elektronarzędzi?

Postaw na coś praktycznego! Kolejne skarpetki czy dziergany sweter raczej mało kogo ucieszą. Podobnie kubki, słodycze czy karafki na wino i cała masa oklepanych, niedopasowanych od obdarowanego rzeczy. Jeśli chcesz komuś sprawić prawdziwą przyjemność, dowiedz się, co konkretnie go lub ją kręci i wybierz prezent zgodny z zainteresowaniami osoby obdarowywanej.

Majsterkowicz i gadżeciarz ucieszy się zatem z zestawu elektronarzędzi, bo to coś konkretnego i przydatnego, a nie kolejna rzecz, która będzie się kurzyć w półce. Dobrej jakości narzędzia posłużą latami i ich wartość zwróci się wielokrotnie.

© Adobe Stock

Zestaw narzędzi akumulatorowych. Ca co zwrócić uwagę przy zakupie?

Gdy już powziąłeś decyzję o wizycie w sklepie z elektronarzędziami by wybrać prezent, na co zwracać uwagę? Pomyśl o kilku kwestiach: Jakość elektronarzędzi – ich wydajność, ergonomiczność, moc, czas pracy na jednym ładowaniu etc. Ważne by narzędzia były naprawdę światowej klasy: cechowały się długą żywotnością, efektywnością, a także bezpieczeństwem w użytkowaniu .

na jednym ładowaniu etc. Ważne by narzędzia były naprawdę światowej klasy: cechowały się długą żywotnością, efektywnością, a także . Kompatybilność akumulatorów do elektronarzędzi – wszystkie powinny pracować z tym samym rodzajem ładowarki, by ułatwić korzystanie z nich.

– wszystkie powinny pracować z tym samym rodzajem ładowarki, by ułatwić korzystanie z nich. Właściwe opakowanie i walizka do przechowywania – dzięki dodanej do zestawu walizce na elektronarzędzia wygodniej będzie je przenosić i przechowywać, a poza tym ładnie się będą prezentować jako prezent.

Jakie narzędzia wybrać do świątecznego zestawu?

© 123rf

Elektronarzędzi jest bardzo wiele, trudno wybrać raptem kilka. Do zestawu warto jednak dobrać jak najbardziej uniwersalne i podstawowe, które na pewno będą przydatne i to w wielu rodzajach prac. Polecamy kupić do zestawu na prezent: Wiertarkę udarową . Jest to podstawowe narzędzie, które przydaje się, zarówno podczas prac budowlanych, jak i domowych napraw. Trudno wyobrazić sobie skrzynkę na elektronarzędzia złotej rączki, majsterkowicza, speca od wykańczania wnętrz, bez wiertarki. Oczywiście, z pewnością taka osoba już jakąś wiertarkę ma, ale czemu by nie wymienić jej na nową lub nie kupić drugiej np. kompaktowej, z ergonomiczną budową do zastosowań w terenie lub prac w ciasnych, trudnodostępnych miejscach .

. Jest to podstawowe narzędzie, które przydaje się, zarówno podczas prac budowlanych, jak i domowych napraw. Trudno wyobrazić sobie skrzynkę na elektronarzędzia złotej rączki, majsterkowicza, speca od wykańczania wnętrz, bez wiertarki. Oczywiście, z pewnością taka osoba już jakąś wiertarkę ma, ale czemu by nie wymienić jej na nową lub nie kupić drugiej np. . Szlifierkę kątową. Używana do szlifowania, cięcia i polerowania różnych materiałów, takich jak metal, drewno czy beton. Niezbędna przy tworzeniu mebli, biżuterii, dekoracji – pozwala wypolerować i wykończyć te elementy.

Używana do szlifowania, cięcia i polerowania różnych materiałów, takich jak metal, drewno czy beton. – pozwala wypolerować i wykończyć te elementy. Wkrętarkę akumulatorową . Ułatwia i znacznie przyspiesza pracę przy wkręcaniu śrub . Wkrętarka z akumulatorem jest mobilna i można zabierać ją wszędzie ze sobą.

. Ułatwia i znacznie . Wkrętarka z akumulatorem jest mobilna i można zabierać ją wszędzie ze sobą. Zakrętarkę . Idealna do montażu mebli oraz innych zadań wymagających precyzyjnego zakręcania. Przydatna także przy pracy z pojazdami, ich naprawie czy tuningu.

. Idealna do montażu mebli oraz innych zadań wymagających Przydatna także przy pracy z pojazdami, ich naprawie czy tuningu. Pilarkę tarczową. To urządzenie do precyzyjnego i prostego cięcia drewna i innych materiałów. Niezbędna przy wykonywaniu mebli, rękodzieła, biżuterii etc.

Dodatkowe akcesoria

Do zestawu przydałoby się dodać też kilka akcesoriów jak nożyce do blachy i drobne narzędzia wielofunkcyjne, niezwykle użyteczne w małych pracach wykończeniowych, a także dodatkowy zestaw wierteł, końcówek do wkrętarek, tarcz do szlifowania. Pamiętaj o solidnej, posiadającej uchwyt walizce na elektronarzędzia. Można też pokusić się o dodanie wieszaków na elektronarzędzia, które osoba obdarowywana będzie mogła zainstalować w garażu lub piwnicy, albo nawet całej półki na elektronarzędzia.

Elektronarzędzia RYOBI. Jaki zestaw wybrać?

Nie masz czasu przeglądać stron www z elektronarzędziami akumulatorowymi? Nie wiesz, co wybrać, bo nie znasz się na technicznych aspektach tego typu urządzeń? Nie martw się – zdaj się na specjalistów. Eksperci firmy RYOBI stworzyli kilka gotowych zestawów z najbardziej pożądanymi i uniwersalnymi elektronarzędziami. Wybraliśmy dwa idealne na prezent.

© RYOBI

Pięć w jednym

Pięć elektronarzędzi 18 V ONE+ w zestawie z dwoma akumulatorami 2.0 i 4.0 Ah, ładowarką i torbą to dopiero oferta! Co tu znajdziesz? Wiertarkę udarową, wyrzynarkę, szlifierkę kątową, piłę tarczową i narzędzie wielofunkcyjne. Każde narzędzie wysokiej klasy, wydajne i funkcjonalne. Niektóre parametry elektronarzędzi z tego zestawu: Wiertarka udarowa R18PD3 nadaje się do wiercenia w metalu, murze, drewnie. Moment obrotowy wynosi 50 Nm. Ma dwa biegi pozwalające kontrolę prędkości i uchwyt z grzechotką 13 mm.

R18PD3 nadaje się do wiercenia w metalu, murze, drewnie. Moment obrotowy wynosi 50 Nm. Ma dwa biegi pozwalające kontrolę prędkości i uchwyt z grzechotką 13 mm. Szlifierka kątowa R18AG używana jest do cięcia i szlifowania. Cechuje się trzypozycyjnym uchwytem i łatwą do regulacji osłoną tarczy.

R18AG używana jest do cięcia i szlifowania. Cechuje się trzypozycyjnym uchwytem i łatwą do regulacji osłoną tarczy. Piła tarczowa R18CSP jest używana do przycinania arkuszy drewna czy blatów kuchennych, a także wykonywania szybkich i precyzyjnych cięć poprzecznych w drewnie. Ma zakres cięcia do 45 mm pod kątem 90° lub 32 mm pod kątem 45°. Sprzedawana w zestawie z ostrzem o długości 150 mm z 18 zębami.

R18CSP jest używana do przycinania arkuszy drewna czy blatów kuchennych, a także wykonywania szybkich i precyzyjnych cięć poprzecznych w drewnie. Ma zakres cięcia do 45 mm pod kątem 90° lub 32 mm pod kątem 45°. Sprzedawana w zestawie z ostrzem o długości 150 mm z 18 zębami. Wyrzynarka R18JS jest przeznaczona do cięcia drewna pod różnymi kątami. Wyróżnia się długością skoku 25 mm, kontrolą prędkości i czterostopniowym wahadłem pozwalającym lepiej kontrolować jej użycie i wydajność.

R18JS jest przeznaczona do cięcia drewna pod różnymi kątami. Wyróżnia się długością skoku 25 mm, kontrolą prędkości i czterostopniowym wahadłem pozwalającym lepiej kontrolować jej użycie i wydajność. Narzędzie wielofunkcyjne R18MT3 idealne do cięcia metalu, drewna, tworzyw sztucznych, kompozytów i innych materiałów.

© RYOBI

Wiertarko-wkrętarka plus zakrętarka

RYOBI proponuje też zestaw przeznaczony do pracy z wkręcaniem, wierceniem czy zakręcaniem elementów. To wiertarko-wkrętarka oraz zakrętarka udarowa 18 V ONE+ w zestawie z 2 akumulatorami 2.0 Ah, ładowarką i torbą.

Wiertarko-wkrętarka R18DD3 18 V ONE+ akumulatorowa nadaje się idealnie do wkręcania wkrętów oraz wiercenia w tworzywach, metalu i drewnie. To podstawowe urządzenie przy pracach wykończeniowych, budowlanych, konstrukcyjnych, instalatorskich oraz przy remontach, montażu, tworzeniu mebli, dekoracji, rękodzieła. Ma uchwyt wiertarki 13 mm oraz moment obrotowy 50 Nm, a także dwubiegową przekładnia i 24 ustawienia momentu obrotowego. Dzięki temu łatwo można kontrolować jej moc i obroty pod kątem zadania i obrabianego materiału.

R18DD3 18 V ONE+ nadaje się idealnie do wkręcania wkrętów oraz wiercenia w tworzywach, metalu i drewnie. To podstawowe urządzenie przy pracach wykończeniowych, budowlanych, konstrukcyjnych, instalatorskich oraz przy remontach, montażu, tworzeniu mebli, dekoracji, rękodzieła. Ma uchwyt wiertarki 13 mm oraz moment obrotowy 50 Nm, a także dwubiegową przekładnia i 24 ustawienia momentu obrotowego. Dzięki temu łatwo można kontrolować jej moc i obroty pod kątem zadania i obrabianego materiału. Akumulatorowa zakrętarka udarowa RID1801M RYOBI 18 V ONE+ przeznaczona jest do wkręcania, wykręcania, dokręcania czy luzowania śrub, nakrętek, długich wkrętów. Wyróżnia się 220 Nm momentem obrotowym, co jest ponad 4 razy więcej niż ma wiertarka. Sprawdzi się w montażu konstrukcji drewnianych, tak gdzie wiertarka nie da rady przy dokręcaniu i odkręcaniu długich wkrętów. Ma uchwyt ¼ cala, dzięki któremu szybko można wymienić bit i unieruchomić go podczas pracy.

RID1801M RYOBI 18 V ONE+ przeznaczona jest do wkręcania, wykręcania, dokręcania czy luzowania śrub, nakrętek, długich wkrętów. Wyróżnia się 220 Nm momentem obrotowym, co jest ponad 4 razy więcej niż ma wiertarka. Sprawdzi się w montażu konstrukcji drewnianych, tak gdzie wiertarka nie da rady przy dokręcaniu i odkręcaniu długich wkrętów. Ma uchwyt ¼ cala, dzięki któremu szybko można wymienić bit i unieruchomić go podczas pracy. W zestawie dostępne są jeszcze: 1 x bit z podwójną końcówką, 1 x Bit udarowy, 1 x adapter 5/8", 2 akumulatory 2.0 Ah, ładowarka i torba do przechowywania i przenoszenia całości.

Sklep z elektronarzędziami RYOBI ma w ofercie wiele świetnych elektronarzędzi, które można wybrać do zestawu na prezent lub nawet gotowe pakiety. Przygotuj skrzynkę z elektronarzędziami, ładnie ją opakuj i wstaw po choinkę! Odwiedź sklep RYOBI i koniecznie zapisz się do newsletteru, bo otrzymasz informacje o aktualnych ofertach i promocjach!

Artykuł sponsorowany przez RYOBI