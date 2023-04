Zielony pad do Xboxa. Poszły na niego zmielone płyty CD

Gamepad będzie w ziemistych kolorach kojarzących się z naturą, a tekstura uchwytów nawiązywać będzie do geologii naszej planety. Mieszanka recyklowanych plastików sprawi, że każdy egzemplarz będzie miał własny, nieco odmienny charakter. Kontrolery są już dostępne w przedsprzedaży na całym świecie, a ich premiera ma nastąpić 18 kwietnia. W Polsce zapłacimy za pada 399,00 zł. Kto wie, może będziemy go mogli kiedyś zaliczyć do najlepszych padów do konsol.