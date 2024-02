Złom dostanie nowe życie. Posłuży w drukarkach 3D

Istnieją już drukarki 3D, które pracują z ciekłym metalem, lecz dotychczasowe technologie charakteryzowały się powolnym działaniem i ograniczeniami. Eksperci z Massachusetts Institute of Technology (MIT) zaprojektowali innowacyjną metodę druku, dzięki której udało się pokonać te przeszkody.

Urządzenie do druku zostało wyposażone w piec do topienia aluminium, wybranego ze względu na szerokie zastosowanie w budownictwie oraz możliwości efektywnego i taniego recyklingu. Aluminium jest utrzymywane w stanie płynnym w podgrzewanym naczyniu, a następnie specjalna dysza precyzyjnie nanosi metal na powierzchnię z koralikami szklanymi o średnicy 100 μm. Te mikroskopijne koraliki absorbują ciepło, co umożliwia metalowi szybkie stwardnienie.