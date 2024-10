Zmiana czasu na zimowy. To najdłuższa niedziela w roku

Zmiana czasu na zimowy to coroczny rytuał, który przypomina nam o nadejściu krótszych dni i dłuższych nocy. W ostatni weekend października zegarki cofamy o godzinę, co sprawia, że mamy przed sobą najdłuższą niedzielę w roku. Dla jednych to okazja do dłuższego snu, dla innych niepotrzebna komplikacja codziennych obowiązków. Niezależnie od opinii, zmiana czasu wpływa na nasz rytm dnia, a jej historia i zasadność budzą coraz więcej pytań.

Zmiana czasu na zimowy w 2024 r.

W 2024 roku zmiana ta przypada na 27 października. Tego dnia, będącego ostatnią niedzielą miesiąca, o godzinie 3:00 nad ranem powinniśmy cofnąć wskazówki zegarów o godzinę do tyłu. Zasady dotyczące czasu zimowego wymagają, by zegary ponownie pokazały godzinę 2:00.

Kiedyś cofaliśmy tylko zegarki, a teraz?

A co ze wszystkimi zegarami, które nas otaczają? To zależy, czy są podłączone do internetu. Urządzenia, takie jak komputery, telefony komórkowe i smartwatche, dzięki połączeniu z siecią, automatycznie zaktualizują czas w czasie rzeczywistym.

Podobnie zachowają się urządzenia elektryczne, które zarządzają oświetleniem, ogrzewaniem, asystentami głosowymi oraz sprzętem AGD i RTV, jeśli są połączone z siecią. W przypadku tych urządzeń zmiana czasu powinna przebiec bez zakłóceń.

Niestety, nie wszystkie sprzęty same dostosują się do nowego czasu. Zegarki mechaniczne oraz elektroniczne, które nie mają dostępu do internetu, będą wymagały ręcznego przestawienia. Warto szczególnie uważać na sprzęty AGD - wskazania czasu na lodówkach i piecykach łatwo mogą wprowadzić w błąd, więc warto je zaktualizować, by uniknąć niepotrzebnych problemów związanych z przejściem na czas zimowy.

Konsekwencje zmiany czasu na zimowy

Zmiana czasu na zimowy wpływa znacząco na nasze codzienne życie. Ostatnia niedziela października niesie ze sobą zmianę czasu urzędowego, co ma wiele praktycznych konsekwencji. Nieprzestrzeganie tej zmiany może skutkować zamieszaniem w środkach transportu publicznego, logistyce kurierskiej i innych dziedzinach życia, które są uzależnione od precyzyjnego określenia czasu.

Często mówi się o dłuższych nocach i możliwości dłuższego snu. To mit. Faktycznie, 27 października przypada najdłuższa doba roku - trwa ona 25 godzin. To, czy dodatkową godzinę przeznaczymy na sen, zależy od nas. Noc z soboty na niedzielę nie jest o godzinę dłuższa, jak sugerują niektóre opinie.

Złudzenie dłuższej nocy i krótszego dnia

Przez kilka tygodni zauważymy jeszcze coraz dłuższe noce i krótsze dni. Odpowiada za to położenie Ziemi w stosunku do Słońca. W Polsce, leżącej na półkuli północnej, w tym czasie roku otrzymujemy mniej światła słonecznego. Przełomowym momentem będzie 22 grudnia, dzień przesilenia zimowego, po którym dni zaczną się stopniowo wydłużać aż do przesilenia letniego.