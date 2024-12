Zmywarka nie domywa naczyń? Zastosuj prosty i skuteczny trik

Nowoczesne zmywarki to urządzenia, które stały się niezastąpioną częścią każdej kuchni. Dzięki nim oszczędzamy zarówno czas, jak i wodę. Jednak czasami ich działanie może nas nie zadowalać. Co można zrobić w takich sytuacjach?

Jakie są powody, dla których zmywarka nie myje naczyń dokładnie, a z wnętrza niej wydobywa się brzydki zapach? Przyczyn może być wiele. Mogą to być problemy techniczne, takie jak uszkodzenie elektrozaworu, usterka dozownika detergentu lub awaria pompy myjącej. Częściej jednak chodzi o brak regularnego czyszczenia samego urządzenia, co prowadzi do gromadzenia się resztek jedzenia i osadów w trudno dostępnych miejscach. Oto kilka wskazówek, jak zaradzić tym kłopotom.

Jak dbać o zmywarkę?

Po zakończeniu mycia dobrze jest otworzyć drzwi zmywarki, co pozwoli na przewietrzenie wnętrza i przyśpieszy suszenie naczyń. Warto także regularnie kontrolować stan węży spustowych i dopływowych, by upewnić się, że są one w dobrym stanie. Zaleca się, by filtr zmywarki był czyszczony przynajmniej raz w tygodniu, a raz w miesiącu konieczne jest przeprowadzenie czyszczenia odkażającego.

Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z wnętrza zmywarki, można skorzystać z cytryny. Wystarczy pokroić ją na grube plastry, usunąć pestki, położyć na półkach zmywarki i uruchomić krótki program bez załadowania naczyń. Już po jednym cyklu poczujemy świeży zapach, a wnętrze zmywarki będzie lśnić dzięki działaniu cytryny, która usuwa osady. A co z niedomytymi naczyniami?

Czym wyczyścić zmywarkę? Ten specyfik każdy ma w kuchennej szafce

Ocet może rozwiązać problem tłuszczu i resztek jedzenia nagromadzonych wewnątrz zmywarki. Zanim zdecydujesz się na drogie chemiczne środki, wypróbuj ten prosty i skuteczny sposób. Ocet nie tylko oczyści zmywarkę, ale także pomoże usunąć kamień z czasem pokrywający spryskiwacze. Nie obawiaj się woni octu, gdyż szybko się ulatnia.

