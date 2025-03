Zorza nad Polską. Ludzie chwytali za telefony

Czym jednak jest zorza polarna i jak powstaje? To zjawisko jest wynikiem burz magnetycznych na Słońcu, które wyrzucają w stronę Ziemi cząsteczki. Te cząsteczki, wchodząc w atmosferę, pobudzają wodór i azot, co prowadzi do emisji specyficznego światła. To właśnie ta emisja, w odcieniach czerwieni lub zieleni, tworzy na niebie niezwykłe widowisko.