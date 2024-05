Zostało mniej niż tydzień do konferencji Sony. Co podczas niej zaprezentuje?

To będzie bardzo istotny dzień dla Sony. 23 maja o godzinie 3:30 czasu polskiego odbędzie się spotkanie, podczas którego zostanie omówiona strategia korporacyjna na rok 2024. Plany zaprezentują CEO Kenichiro Yoshida oraz dyrektor finansowy Hiroki Totoki.

Lakoniczna zapowiedź Sony wywołuje falę plotek i spekulacji

Zapowiedź wydarzenia jest, delikatnie mówiąc, zwięzła. Poza datą widnieje w niej tylko wymowny napis "Beyond the Borders". Na chwilę obecną trudno określić, co dokładnie chce w ten sposób zakomunikować Sony. Istnieje tak wiele pytań bez odpowiedzi, że sprawia to, że internet aż huczy od plotek i spekulacji. Dobrze pokazują to komentarze, które można znaleźć pod wspomnianym postem z zapowiedzią wydarzenia, który Sony zamieściło na portalu X.

Czy w przyszłym tygodniu w końcu dowiemy się, kiedy PS5 Pro ujrzy światło dzienne? To jedna z możliwości. W kontekście sprzętu do gier nie można pominąć ostatnich przecieków dotyczących następcy PlayStation Portable.

Plotki sugerują, że urządzenie to będzie mogło działać jako przenośna konsola do gier, a nie tylko urządzenie do strumieniowania gier, jak to ma miejsce w przypadku PlayStation Portal. Co więcej, ta przenośna konsola ma zostać podobno wyposażona w niestandardowy procesor APU firmy AMD – podobny do tych zastosowanych w urządzeniach takich jak Steam Deck, Asus ROG Ally oraz Lenovo Legion Go. Ma być też rzekomo zdolna do uruchamiania gier z PS4, a nawet niektórych gier z PS5.

Co na temat rzekomych zapowiedzi Sony, wieszczą internauci?

Część internautów sugeruje, że podczas wydarzenia mogą zostać ogłoszone premiery nowych gier PlayStation na PC, a może nawet na Xbox. Miałoby na to wskazywać motto wydarzenia, które brzmi "Poza granicami".

Nie zapominajmy także, że PlayStation Productions pracuje nad kilkoma interesującymi projektami, w przygotowaniu jest np. film Ghost of Tsushima. Być może podczas wydarzenia dowiemy się też czegoś nowego o uniwersum Horizon. Szczególnie że ostatnio mało się mówiło o serialu Horizon 2074 dla Netflixa oraz o grze multiplayer osadzonej w tym świecie. Wszystko to jednak, jak na razie tylko spekulacje – poczekajmy do 23 maja, a wtedy wszystko stanie się jasne.