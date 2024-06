Zostawiasz ładowarkę w gniazdku? Tyle kosztuje cię to rocznie

Współczesne smartfony coraz częściej wymagają codziennego ładowania. Co za tym idzie, widzimy coraz mniej sensu w każdorazowym odłączaniu zasilacza od kontaktu. Dodatkowo, w zależności od liczby domowników i posiadanych urządzeń elektronicznych, w naszych domach znajduje się więcej niż jedna ładowarka, która może pozostawać na stałe podłączona do gniazdka. Ile rocznie może kosztować nas taka praktyka?

– Ostatnio widziałem film na TikToku, w którym twierdzono, że ładowarka podłączona do prądu, gdy nie jest używana, nie pobiera energii, ale to nie do końca prawda – wyjaśnia Kosiński. – Oczywiście najprostsze, 5- albo 10-watowe ładowarki zużywają niezwykle małe ilości energii, ale dziś mam do czynienia z 90-watową ładowarką do szybkiego ładowania smartfona – dodaje bloger.