Zostawiasz stare naklejki na szybie? Za takie może grozić ci mandat

W przepisach nie ma obowiązku posiadania naklejki kontrolnej na przedniej szybie. Nie ma też wymogu usunięcia starej naklejki . Oznacza to, że podczas kontroli drogowej policjanci nie będą zainteresowani, jaka naklejka znajduje się na twojej przedniej szybie. Jeśli numer na naklejce i na tablicy rejestracyjnej różnią się, nie musisz się obawiać — mandatu za to nie dostaniesz. Funkcjonariusze mogą jednak nałożyć karę w kilku konkretnych przypadkach.

Usunięcie naklejki z szyby samochodowej nie jest trudne. Wystarczy podgrzać klej, do czego świetnie nadaje się suszarka do włosów. Użyj jej, aby równomiernie nagrzać powierzchnię naklejki. Następnie podważ ją paznokciem lub żyletką. Najlepszy efekt uzyskasz, jeśli zrobisz to z dwóch stron jednocześnie. Odrywaj naklejkę szybkim i zdecydowanym ruchem. Pozostałości kleju możesz usunąć przy użyciu zmywacza do paznokci lub rozpuszczalnika.