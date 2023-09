Zużywa najwięcej prądu w domu. Wynik cię zaskoczy

Wielu z nas korzysta na co dzień z różnego rodzaju urządzeń domowych, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo mogą one wpływać na wysokość naszych rachunków za prąd. Wiele z tych sprzętów zużywa znaczne ilości energii, a my często nie mamy pojęcia, które z nich są najbardziej energochłonne. Odpowiedź na to pytanie może być dla wielu zaskakująca.