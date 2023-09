Zużywają mnóstwo prądu. Dlatego zbudują własną elektrownię atomową

Małe reaktory modułowe (SMR) to w istocie reaktory o mocy sięgającej 300 MW, czyli ok. 30 proc. mocy osiąganej przez tradycyjne reaktory jądrowe. Ich zaletą jest fakt, że mogą być transportowane do miejsca docelowej instalacji w niewielkich modułach. To nie dość, że pozwala obniżyć koszty wybudowania elektrowni jądrowej, dodatkowo skraca czas budowy.

Umieszczane na głębokości ok. 30 m reaktory SMR nie emitują gazów cieplarnianych i nie zanieczyszczają powietrza . Ponadto stanowią niezależne źródło energii i wykorzystują paliwo o niskiej zawartości izotopu U-235. To również konkstrukcje, w których przez kilka lat nie trzeba uzupełniać paliwa.

Elektrownie oparte o SMR miałyby być wykorzystane przez Microsoft do zapewnienia energii niezbędnej do utrzymania centrów obliczeniowych i danych (wykorzystywanych m.in. w Microsoft Cloud). Rolą zatrudnionego menedżera będzie wybór partnerów technologicznych w procesie budowy elektrowni atomowej oraz prowadzenie odpowiednich prac badawczych związanych z technologią jądrową.

Gigant wymaga od kandydatów przynajmniej szcześcioletniego doświadczenia w przemyśle nuklearnym i trzech lat doświadczenia w zarządzaniu projektami. W ogłoszeniu nie pojawiła się konkretna pensja, na którą może liczyć potencjalny pracownik, ale Microsoft zaznacza, że w rejonie San Francisco i Nowym Jorku typowa płaca na tym stanowisku wynosi od ok. 173 tys. dolarów do ok. 282 tys. dolarów rocznie (do ok. 102 tys. zł miesięcznie).