108 ton plastiku wyłowione z Pacyfiku. Fundacja non-profit ma ambitne plany

The Ocean Cleanup to niezależna fundacja non-profit. Została założona w 2013 roku przez holenderskiego przedsiębiorcę Boyana Slata i od tamtego czasu pracuje nad rozwiązaniami technologicznymi mającymi pomóc w czyszczeniu oceanu ze śmieci.

Fundacja ogłosiła w komunikacie prasowym, że udało jej się wyłowić ponad 108 ton plastiku wchodzącego w skład Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci . Dokonał tego projekt System 002 , nazwany pieszczotliwie Jenny. To długa bariera o zakrzywionym kształcie, posuwająca się do przodu w tempie kilku kilometrów na godzinę. Śmieci osadzają się na wielkich siatkach, a następnie są przekazywane na statek, gdzie odbywa się ich sortowanie oraz przetwarzanie na surowce wtórne. Działanie Systemu 002 można zobaczyć na filmie przygotowanym przez fundację :

Jak przyznaje Slat, 108 ton to niewielka liczba w porównaniu z objętością całej Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci. Zgrupowane w niej śmieci ważą ok. 100 tys. ton, a więc 0,1 proc. tego, co wyłowiło The Ocean Cleanup. Mimo to fundacja zachowuje optymizm i zauważa, że wystarczy jeszcze tysiąc podobnych kursów, a plama całkowicie zniknie.