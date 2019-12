Zadbaj o swoje cyfrowe wspomnienia z WD i SanDisk

Artykuł sponsorowany

Na początku warto zaznaczyć, że oba opisane poniżej sprzęty oferują ten sam zestaw podstawowych funkcji i podobny – bardzo wysoki! – poziom niezawodność i bezawaryjności. Są lekkie i kompaktowe, pojemne, świetnie wyglądają i zaprojektowano je tak, by z powodzeniem znosiły wszelkie trudy codziennej eksploatacji i doskonale sprawdzały się jako archiwa naszych cyfrowych wspomnień.

A wyzwań stoi przecież przed nimi sporo – to ten typ sprzętu, który często nosimy ze sobą przez cały czas i używamy go w najróżniejszych miejscach i warunkach (również pogodowych). Różnią się pewnymi cechami, które sprawiają, że będą pasowały również do potrzeb użytkowników, którzy np. potrzebują zwiększonej odporności na uszkodzenia, wodoodporności czy większej pojemności.

WD My Passport Go – wszechstronność i bezpieczeństwo

Na pierwszy ogień idzie zatem WD My Passport Go SSD – dysk z legendarnej już serii dysków przenośnych amerykańskiej firmy WD (seria My Passport jest na rynku od ponad dekady!). Czarna, przetłoczona obudowa z kolorowymi akcentami prezentuje się znakomicie, zajmuje niewiele miejsca w torbie, plecaku czy na biurku, a gumowe elementy sprawiają, że dyskowi niestraszne stuknięcia, wstrząsy czy upadki (nawet z wysokości 2 m). Świetnym patentem jest też zintegrowany z obudową kabel USB – doceni go każdy, komu zdarzyło się zgubić w kluczowym momencie przewód, bez którego dysku nie da się przecież podłączyć do komputera.

WD My Passport Go (© WD)

Ale przecież to nie obudowa jest kluczowym elementem WD My Passport Go – w środku znajduje się pojemny (do 1 TB) i piekielnie szybki dysk SSD, na który (i z którego) błyskawicznie skopiujemy wszelkie niezbędne pliki.

WD My Passport Go to idealny wybór dla większości użytkowników, którzy potrzebują po prostu niezawodnego, pojemnego i szybkiego dysku przenośnego – doskonale sprawdzi się jako archiwum rodzinnych zdjęć (i wspomnień), urządzenie do przenoszenia kolekcji multimediów pomiędzy różnymi komputerami, czy magazyn do przechowywania najnowszych zdjęć dla fotografa-amatora.

SanDisk Extreme Portable SSD, czyli kompaktowy gigant

SanDisk Extreme Portable SSD to z kolei rozwiązanie np. dla użytkowników, którym często zdarza się pracować w terenie i którzy chcieliby mieć pewność, że ich dane są bezpieczne nawet w najtrudniejszych warunkach. To urządzenie jest odporne nie tylko na upadki, ale również na wodę i kurz (spełnia wyśrubowane wymagania normy IP 55).

SanDisk Extreme Portable SSD (© SanDisk)

Atutem tego modelu jest również ogromna pojemność (do 2 TB), a także kompaktowa obudowa z praktycznym oczkiem, dzięki któremu możemy np. wygodnie przytroczyć dysk do plecaka, tak by również w terenie był zawsze pod ręką. Co istotne, w SanDisk Extreme Portable SSD zastosowano nowoczesny port USB-C, co pozwala podłączyć urządzenie zarówno do komputerów PC czy Mac, jak i bezpośrednio do wielu urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów). To z kolei sprawia, że dysk doskonale nadaje się nie tylko do przechowywania wszelkich typów danych, ale także do wygodnego przenoszenia ich pomiędzy różnymi urządzeniami (np. pomiędzy smartfonem z Androidem a komputerem PC).

