Najlepszy czytnik ebook - ranking 2019. Wybór redakcji

Jeśli podejrzewaliście, że coraz mniej osób czyta, to możecie być w błędzie. Rynek e-booków rozwija się bardzo prężnie, a tym samym na tynku pojawia się coraz większy wybór czytników. Zobaczcie nasze propozycje.



Najlepszy czytnik ebook — ranking 2019

Jaki jest najlepszy czytnik e-booków? Na to pytanie ciężko dać jednoznaczną odpowiedź, ponieważ wiele zależy od tego, czego oczekujemy od urządzenia. Dla wielu z nas nie bez znaczenia jest również cena sprzętu. Poniżej wybraliśmy klika najlepszych czytników z różnych przedziałów cenowych, tak by każdy mógł znaleźć model odpowiadający jego potrzebom.

* E-czytnik Cybook Muse Light, Bookeen (ok. 470 zł)

To ciekawa propozycja w przyzwoitej cenie. Jego niewątpliwym plusem jest podświetlenie LED, które umożliwia czytanie w wielu warunkach. Jest bardzo lekki i poręczny.

* E-czytnik Kindle Touch 8 New white, Amazon (ok. 450 zł)

Na urzązeniu czyta się bardzo podobnie, jak tradycyjną książkę, a matowy ekran odbija światło podobnie do kartki papieru. Jest lekki i poręczny, ale nie oferuje zbyt wielu funkcji dodatkowych. Solidna propozycja, dla tych, którzy po prostu chcą czytać.

Czytnik Amazon Kindle (fot. Pexels)

* E-czytnik 627 Touch Lux 4, PocketBook (ok. 550 zł)

To bardzo dobry czytnik wyposażony w ekran E-Ink Carta oraz równomierne podświetlenie. Wyposażony w łączność Wi-Fi oferuje dostęp do aplikacji Send-To-PocetBook, dzięki której można łatwo przesyłać e-booki na czytnik bezpośrednio przez e-mail.

* E-czytnik Kindle Paperwhite 4 black, 32 GB, Amazon (ok. 980 zł)

Ten model wyróżnia przede wszystkim wodoszczelna obudowa, ale jest też lżejszy i cieńszy od poprzednika. Sprawdzi się także wtedy, gdy zamiast czytać, chcemy słuchać audiobooków.

* E-czytnik Boox Max Carta, Onyx (ok. 2900 zł)

To propozycja dla najbardziej wymagających czytelników. Nie tylko sprawdzi się do czytania, ale również w pracy. Wyposażony został w rysik rozpoznający aż 2048 stopni nacisku, dzięki czemu możemy na nim także rysować.

Mimo że oferta czytników na rynku jest całkiem spora, to najciekawszymi propozycjami są modele Amazon Kindle. To również pionierzy w technologii e-booków. Z liczącej się konkurencji należy zwrócić uwagę na modele PocketBook, inkBook, International Onyx i Kobo. Na rynek zagraniczny ostatnio weszły również czytniki Xiaomi.



Dlaczego warto kupić czytnik e-booków?

Nie każdemu przyda się czytnik e-booków, jednak jeśli rozważasz jego zakup, to warto się najpierw zastanowić, w jakich sytuacjach urządzenia sprawdza się najlepiej.

Zdecydowanie "mole książkowe" docenią praktyczność czytników. E-booki nie zajmują miejsca na półkach i są przy tym często o wiele tańsze. Dzięki temu możemy znacznie łatwiej powiększać naszą bibliotekę, bez konieczności dokupowania kolejnych regałów na opasłe tomy.

Czytnik e-booków przyda się również osobom, które są często w podróży i lubią mieć wtedy dobrą książkę pod ręką. Wiele nowych modeli umożliwia również łatwe notowanie czy przeglądanie stron internetowych. Dodatkowym plusem będzie w tym przypadku również ekran typu e-ink, dzięki któremu wzrok nie męczy się tak bardzo podczas czytania.

Na co zwrócić uwagę przez zakupem czytnika e-booków? Sprawdźcie koniecznie nasz poradnik, w którym wyjaśniamy różnice pomiędzy czytnikiem, a tabletem udającym czytnik e-booków oraz na jakie parametry i funkcje dodatkowe warto zwrócić uwagę.