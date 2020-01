Inteligentny Zamek i Klucze. Nowy sprzęt od Netatmo

Zestaw pozwala na proste i bezpieczne zarządzanie dostępem do domu. Otwieranie i zamykanie drzwi odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej lub przy użyciu Inteligentnego Klucza, który działa podobnie jak klasyczny klucz. Użytkownik może skonfigurować dowolną liczbę Inteligentnych Kluczy dla danego zamka i dezaktywować zgubiony lub skradziony klucz. Możliwe jest także zdalne udzielanie dostępu do mieszkania gościom z dowolnego miejsca.

Inteligentny Zamek i Klucze Netatmo zwiększają bezpieczeństwo domu i swobodę w udzielaniu dostępu do mieszkania. Użytkownik otwiera i zamyka drzwi za pomocą swojego smartfona, a gdy zapomni kluczy z pracy lub zatrzaśnie je w domu, nie musi godzinami czekać na ślusarza – tłumaczy Fred Potter, założyciel Netatmo i CTO programu Eliot de Legrand. Inteligentny Zamek opracowaliśmy tak, by był odporny na włamania fizyczne i informatyczne. Produkt spełnia najbardziej wymagające certyfikaty bezpieczeństwa dotyczące zamków. Odpowiada on na rosnącą potrzebę na produkty praktyczne, niezawodne i niewymagające abonamentu.

Zarządzanie dostępem do domu za pomocą smartfona

Użytkownik kontroluje wszystkie funkcje Zamka i Kluczy bezpośrednio z aplikacji Netatmo Security. Może w niej m.in. skonfigurować dowolną liczbę Inteligentnych Kluczy i przekazać je członkom swojej rodziny. W zestawie znajdują się trzy klucze, a kolejne można dokupić w razie potrzeby.

Jeżeli użytkownik chce dać dostęp do mieszkania gościom, wysyła im zdalnie zaproszenie na smartfona poprzez aplikację. Zaproszenie zastępuje klucz do drzwi, więc nie ma potrzeby np. zostawiania kluczy u sąsiada lub pod wycieraczką. W przypadku tymczasowego najmu dostęp do mieszkania można cofnąć po zakończeniu pobytu gości. Wszystko to można zrobić zdalnie i nie wymaga obecności wynajmującego na miejscu.

Bezpieczny i wytrzymały zamek

Inteligentny Zamek Netatmo został zabezpieczony przeciwko włamaniom fizycznym i informatycznym. Posiada certyfikaty A2P*, BZ+ i SKG*** określające wymogi, którym odpowiadają najbezpieczniejsze zamki w Europie.

Zamek działa za pośrednictwem technologii Bluetooth i nie jest połączony z Internetem. Z Inteligentnymi Kluczami, których nie można modyfikować bez autoryzacji, ani podrobić, łączy się za pośrednictwem NFC (Near-Field Communication). W przypadku zgubienia lub kradzieży Kluczy, dostęp do domu można łatwo zabezpieczyć: będąc w pobliżu Zamka użytkownik może dezaktywować utracone klucze jednym kliknięciem na smartfonie, nie musząc wymieniać całego urządzenia.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo danych, upoważnienia dostępu i dane identyfikacyjne każdego klucza przechowywane są w Inteligentnym Zamku, a nie w chmurze.

Zamek wyposażony jest w akcelerometr, który wykrywa wibracje związane z ewentualną próbą włamania. Użytkownik posiada dostęp do historii korzystania z drzwi wejściowych poprzez aplikację. Gdy znajduje się w zasięgu połączenia Bluetooth zamka, może sprawdzić czy nie doszło do próby sforsowania drzwi.

Instalacja w miejsce klasycznego zamka

Zamek Netatmo można wstawić w miejsce cylindra klasycznego zamka w drzwiach.

Użytkownik może zainstalować dowolną liczbę Inteligentnych Zamków w swoim domu i używać tylko jednego Inteligentnego Klucza. Drzwi wejściowe, drzwi garażowe czy nawet drzwi w miejscu pracy – jeden klucz wystarczy do otwarcia każdego z zamków, przez co można zrezygnować z noszenia niewygodnego pęku metalowych kluczy.

Dwuletni czas działania i brak abonamentu

Inteligentny Zamek wyposażony jest w baterię o dwuletnim okresie działania. Gdy bateria jest bliska wyczerpania, użytkownik jest informowany specjalnym sygnałem dźwiękowym przy zamykaniu bądź otwieraniu drzwi lub poprzez powiadomienie w aplikacji, jeśli znajduje się w zasięgu połączenia Bluetooth zamka. Gdy bateria jest całkowicie wyczerpana, użytkownik może skorzystać z awaryjnego podłączenia za pomocą przewodu micro USB, aby otwierać drzwi do czasu wymiany baterii.

Wszystkie funkcje Inteligentnego Zamka i Kluczy Netatmo są dostępne bez dodatkowych opłat – nie jest wymagany żaden abonament.

Zgodność z Apple HomeKit

Inteligentny Zamek jest kompatybilny z Apple HomeKit. Użytkownik może tworzyć spersonalizowane scenariusze działania z innymi urządzeniami w domu podłączonymi do systemu. Można na przykład ustawić automatyczne włączanie światła po otwarciu drzwi.

Inteligentny Zamek i Klucze Netatmo zdobyły nagrodę w kategorii „Home Appliances” na prestiżowym konkursie „CES 2020 Innovation Awards”.