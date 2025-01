Wyjmij to z auta i zacznij oszczędzać. Proste triki na mniejsze spalanie

Co kilka dni znowu zapala się kontrolka paliwa, informując o rezerwie? Koszty tankowania mogą być trudne do zaakceptowania, zwłaszcza gdy twój samochód spala więcej, niż się spodziewałeś. Jakie kroki można podjąć, żeby ograniczyć zużycie paliwa? To zaskakująco proste.