Koniec z zaciekami. Ten nietypowy produkt zadba o czystość prysznica

Jeśli denerwuje cię osadzający się kamień na ściankach prysznica, nie musisz sięgać po skomplikowane środki czystości . Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Pewien autor z TikToka, prowadzący kanał @klonuklonu , doszedł do wniosku, że do czyszczenia kabiny prysznicowej idealnie nadaje się wosk do samochodów!

Jednak pojawiają się też pytania o to, czy stosowanie tego sposobu jest bezpieczne dla zdrowia. Dopóki wosk nie dostanie się do oczu czy ust, nie ma obaw o negatywne skutki. Przy aplikacji wosku najlepiej unikać uchwytów i słuchawki prysznicowej, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia produktu na dłonie.

Mowa o nabłyszczaczu do zmywarek, który pewnie masz w domu. Produkty te mają podobne zastosowanie, ale nabłyszczacz do zmywarek jest bezpieczniejszy dla ludzi, ponieważ jest przystosowany do kontaktu z naczyniami. Jak zastosować go na kabinę prysznicową? Wylej odrobinę płynu na miękką ściereczkę i wmasuj w szkło. Po kilku minutach kabina będzie lśnić jak nowa!