Walentynki 2020. Gadżety dla niego do 100 zł. Zobacz, co sprawi mu radość

Zbliżają się Walentynki, jedno z najpopularniejszych świąt w roku. Chociaż 14 luty to niewątpliwie jedna z ulubionych dat w kalendarzu zarówno kobiet, jak i mężczyzn, przygotowania do tego wyjątkowego dnia często bywają stresujące. Wszystko za sprawą prezentów, którymi według zwyczaju powinni wymienić się ukochani. Każdy chce, aby jego pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, sprawiając swojej drugiej połówce całą masę radości.

Brak pomysłu powiązany z niewystarczającą ilością czasu poświęconego na zakupy, może skutkować kupowaniem upominków na siłę. Te z kolei, często okazują się kompletnie nietrafione. Poniższy poradnik powinien pomóc w uniknięciu wpadki. Wskazówki kierowane są do kobiet, które jeszcze nie zdecydowały, czym obdarują swoich ukochanych partnerów w najbliższy piątek

Zapewne większość z pań wie, że mężczyźni uwielbiają gadżety. Niezależnie od tego, czy partner jest waszym chłopakiem, narzeczonym czy mężem, jedno jest pewne — uwielbia męskie zabawki. Poniżej przedstawiliśmy listę produktów, które na pewno sprawią radość ukochanym. Co ważne — nie uszczuplą też znacząco waszego budżetu. Za te prezenty nie zapłacicie więcej niż 100 złotych.

Prezenty na walentynki dla mężczyzn do 100 złotych

Okulary VR

Przeniesienie się na chwilę do wirtualnej rzeczywistości to coś, na co ochotę ma nie jeden duży chłopiec. Za pomocą okularów VR dostarczy im ona wyjątkowych wrażeń. Wasi ukochani będą mogli obejrzeć filmy, seriale, a także zagrać w gry. Wejście do świata pobudzającego wyobraźnie wcale nie jest drogie. Poniżej kilka wybranych przez nas sprzętów:

* Esperanza EGV300 + Pad - 69,99 złotych w RTV EuroAGD

* Gogle VR ISY IVR-1000 - 54,90 złotych w Media Markt

* Gogle VR XREC VR BOX II 2.0 + Pilot - 69,99 złotych w Media Expert

Okulary są kompatybilne z urządzeniami z systemami Android,Windows oraz iOS.

Fitband

Opaski są zaliczane do grona inteligentnych gadżetów, dzięki którym wasi ukochani będą mogli monitorować swoją codzienną aktywność. Jeżeli uwielbiają sport lub planują rozpocząć zdrowy tryb życia, fitband będzie dla nich idealnych prezentem z okazji Walentynek. Opaski są odpowiednikiem zegarków sportowych i posiadają wiele ciekawych funkcji jak np. liczenie kroków, kontrola tempa biegu oraz pulsu czy liczenie kalorii.

Chociaż na niektóre modele można wydać całkiem spore sumy, na początek z pewnością wystarczą te, które można zakupić za nie więcej niż 100 złotych. Oto kilka przykładów:

* Opaska Maxcom FiTGO FW10 Active - 67,90 złotych w Media Markt

* Tracer T-Band Libra S5 - 69,90 złotych w Komputronik

* Smartband HUAWEI Band A2 - 99,99 złotych w Media Expert

Głośnik bezprzewodowy

Ze świecą szukać mężczyzn, którzy nie lubią słuchać muzyki. Mobilny głośnik bezprzewodowy na pewno ucieszy waszych ukochanych. Tym bardziej, że już niedługo rozpocznie się wiosna, a wraz z nią sezon grillowy. Taki gadżet idealnie przyda się podczas biwaków w plenerze. Poniżej kilka propozycji:

* Głośnik mobilny Blaupunkt BT01OR - 48,99 złotych w Media Expert

* Głośnik mobilny Manta SPK11GO - 49,99 złotych w RTV Euro AGD

* Głośnik mobilny Blow BT460 - 74,90 złotych w Media Expert

* Głośnik Esperanza EP133K Fado - 49,99 złotych na Empik.com

Powerbank

Powerbank na pewno ucieszy waszych partnerów, tym bardziej jeśli uwielbiają podróżować. Urządzenie oprócz tego, że niezwykle przydatne, jest również bardzo poręczne. Bez problemu zmieści się w torbie, plecaku czy kieszeni. Oto nasze wybrane propozycje:

* Powerbank Samsung EB-P1100 10000mAh - 79 złotych w Media Expert

* Reinston 5000 mAh EPB011 - 49,99 złotych w RTV Euro AGD

* Powerbank Xiaomi Mi 2C, 20000 mAh - 98,99 złotych na Empik.com

Słuchawki bezprzewodowe

Wracamy jeszcze do tematu muzyki aby przypomnieć o gadżecie, bez którego wielu mężczyzn nie mogłoby wyjść z domu. Mowa oczywiście o słuchawkach. Modele bezprzewodowe z pewnością rozwiążą problem tracenia czasu na irytujące rozplątywanie kabli.

Ulubione piosenki towarzyszące w drodze do pracy czy podczas joggingu na pewno poprawią nastrój każdemu waszym drugim połówkom. Poniżej kilka modeli:

* Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic TWSEJ04LS - 97,99 złotych w RTV Euro AGD

* Słuchawki bezprzewodowe SAVIO TWS-02 - 48,99 złotych w Media Markt

* Savio TWS-04 - 89 złotych w Komputronik

Chociaż prezent jest jedynie dodatkiem do cudownie spędzonych Walentynek, warto zadbać o najmniejsze szczegóły, aby wasi ukochani na długo zapamiętali ten dzień. Powyższe propozycje na pewno się do tego przyczynią.

